Алисия Викандер украсила обложку китайского глянца: чувственные фото

Главная героиня фильма "Tomb Raider Лара Крофт" – киноактриса Алисия Викандер вместе с американо-китайским актером Дэниэлом Ву снялась в волшебной фотоистории для апрельского номера китайского Vogue, посвященного премьере новой "Лары Крофт".

Кроме Лары Крофт, роль которой в киноленте исполнила Викандер, в фильме можно встретить Дэниэла Ву, который исполнил роль Лу Женя, капитана корабля, который помогает Ларе. Он отметил, что зрителей ждет совершенно неожиданная история.

Читайте также: Алисия Викандер очаровала элегантным образом на премьере "Лары Крофт": фото

Это не та Лара Крофт, которую мы видели в предыдущих двух фильмах. Мы вернемся во времена, когда Лара была юной девушкой – сильной, но подавленной после пропажи отца,

– сказал актер.

Сама Алисия добавила, что рада заменить в фильме голливудскую актрису Анджелину Джоли. Хотя сама хотела бы познакомиться со своей "предшественницей".

"Я бы очень хотела познакомиться с ней. Она, безусловно, сделала Лару Крофт еще более культовым персонажем. Она невероятная женщина, потрясающая актриса", – заявила Викандер.

Читайте также: "Tomb Raider Лара Крофт": вышел новый трейлер

Автором стильного фотосета для Vogue стал фотограф Матвийович Селигер.