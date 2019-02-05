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      Алкоголь и спорт: как обладатель самого дорогого тела Лейброн поддерживает себя в форме

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      Баскетболист ЛеБрон Джеймс
      Баскетболист ЛеБрон Джеймс / brainsly.net

      Короля баскетбола Джеймса Лейброна называют обладателем самого дорогого тела планеты, так как обслуживание целой горы мышц стоит примерно 1,5 миллиона долларов в год. Джеймсу приходится прилагать титанические усилия, чтобы на протяжении десятилетий оставаться среди элиты баскетбола. Большое внимание он уделяет здоровью, а также придерживается сбалансированного рациона питания.

      Еще с юности он был успешным во всех популярных видах спорта в США, а сейчас его называют лучшим баскетболистом современности.

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      Его рацион расписан почти по минутам, а в течение сезона Леброн имеет не менее шести приемов пищи, учитывая перекусы и употребление протеиновых коктейлей. Три основные из них включают: омлет из восьми яиц и лосось, спагетти и овощи, а также куриную грудку с салатом.

      Основні прийоми їжі баскетболіста джеймса Лейборна
      Основные приемы пищи баскетболиста Джеймса Лейборна

      Конечно, однообразие пищи может надоесть, но и здесь у Леброна есть свой личный секрет. Король современного баскетбола является настоящим ценителем вина и не отказывает себе в бокале красного сухого. Леброн может долго перечислять любимые сорта. Известно, что пристрастие к алкоголю сгубило карьеру немалому количеству талантливых спортсменов. Однако пример Леброна Джеймса показывает, что алкоголь и спорт не являются категорически взаимоисключающими, если помнить о мере.

      Очевидно, периодически добавляя красное сухое в свой рацион, одержимый собственным здоровьем Джеймс, охотится за полезными свойствами ресвератрола – вещества, которое содержится в вине. Ресвератрол является одним из самых известных полифенолов, то есть способствует здоровью человека в долгосрочной перспективе. Кроме того, ресвератрол сопротивляется свободным радикалам, оптимизирует кровообращение и положительно действует на суставы. Однако злоупотребление вином перечеркнет всю пользу от этого вещества, поэтому нужно быть очень осторожным.

      через GIFER

      На протяжении сезона, который длится от семи до восьми месяцев, Леброн не только придерживается одинакового рациона, но и имеет несколько категоричных ограничений в питании. В частности он не употребляет жареную пищу и полностью отказывается от продуктов, которые содержат неестественный сахар.

      Впрочем сладкое все же присутствует в рационе баскетбольной звезды. Одной из любимых добавок к хлебу и тостам является арахисовая паста, которой спортсмен лакомится перед поединками. Арахисовая паста уникальна тем, что во время переработки орехи, из которых ее изготавливают, не теряют своих полезных свойств.

      Лейброн обожнює арахісову пасту
      Лейброн Джеймс обожает арахисовую пасту

      Ненасыщенные жиры помогают поднять калорийность рациона, то есть дать такую необходимую перед поединками энергию. Но арахисовая паста полезна не только питательностью – большое количество калия, магния и фосфора помогает справиться с физическими нагрузками. Однако, покупая этот продукт, следует быть осмотрительным. Недобросовестные производители любят напихать туда сахар и дополнительные жиры, которых и так хватает из разных других продуктов. Потому следует внимательно изучать состав продукта на этикетке.

      Как тренируется и восстанавливает силы король баскетбола Джеймс Леброн – смотрите в программе.

       

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      Теги: Спорт Баскетбол Здоровое питание Звезды на тарелке
      Источник: 24 канал
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