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      Алкоголь и табак опаснее для человечества, чем запрещенные наркотики

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      Наркотики убивают меньше людей, чем алкоголь
      Наркотики убивают меньше людей, чем алкоголь / pixabay.com

      Легальные алкоголь и табак несут для человечества большую угрозу, чем запрещенные наркотики.

      Самым вредным для здоровья в масштабах планеты оказался никотин – в среднем убивает 110 на 100 000 человек. При этом курит каждый седьмой (15,2%) опрошенный, говорится в отчете опубликованном в журнале Addiction. Над ним работали ученые из Австралии, США, Канады, Великобритании, Германии и Португалии.

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      От последствий алкоголизма умирают 33 человека на 100 000, запрещенные наркотики – причина 7 летальных случаев на 100 000. Каждый пятый респондент вспомнил, что в прошлом месяце хотя бы раз выпил лишнее.

      Марихуана
      Табак убивает больше людей, чем наркотики\\pixabay.com

      Больше всего пьющих и курящих оказалось в Европе. Среди жителей Центральной Европы не знают меры 50,5%, в Восточной Европе – 48,2%, в Западной - 40,2%.

      В отчете использовались данные Всемирной организации здравоохранения, Управления ООН по наркотикам и преступности и Института изучения и оценки здоровья. Авторы исследования надеются, что собранные данные помогут государствам и неправительственным организациям в борьбе против наркотиков.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Наркотики Табак Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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