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Алкоголь и вооруженная группа: в России офицеры устроили праздничный дебош в кафе

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В России офицеры с алкоголем праздновали 9 мая, а когда приехала полиция, позвали вооруженное подкрепление
В России офицеры с алкоголем праздновали 9 мая, а когда приехала полиция, позвали вооруженное подкрепление / Скриншот из видео

9 мая в российской Костроме в кафе с красноречивым названием "Валенок" группа из нескольких российских офицеров, среди которых были полковник и два майора, решила с алкоголем отпраздновать так называемый День победы и повышение одного из них. В итоге военнослужащие устроили дебош, а после появления полиции вызвали на место вооруженное подкрепление.

Об этом пишут российские СМИ.

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По словам журналистов, военные начали праздновать в 13:00, и со временем ситуация все накалялась.

Так, в какой-то момент офицерам не понравилось то, что, кроме них, в кафе нет "настоящих" ветеранов, также их не устраивала музыка, поэтому свое недовольство военные выразили нецензурной бранью.

"На комментарий прекратить ненормативную лексику, поскольку в зале находились дети и люди преклонного возраста, нецензурный "фон" только усилился. Пришлось вызвать охрану", – рассказал один из сотрудников заведения.

По его словам, в итоге вызвал полицию, а военные – свое "подкрепление". По словам одного из участников конфликта, это была "группа антитеррора".

"В заведение зашли около 30 военнослужащих в полном обмундировании, с автоматами. Пьяный военный начал командовать ими, чтобы те вступили в конфликт с полицией. Конечно, солдаты этого делать не стали и покинули заведение", – рассказали в "Валенке".

Добавим, что Telegram-канал Mash обнародовал видео с места инцидента. На кадрах видно, как один из пьяных военных угрожает сотруднику полиции.

Внимание! Нецензурная лексика!

К слову, троих дебоширов полицейские вывели в наручниках. Материальных убытков "Валенку" буйные гости не нанесли и за все заказы заплатили.

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Как рассказал источник росСМИ, участники конфликта – полковник и два майора. Подчеркивается, что главным действующим лицом был именно полковник: 9 мая был назначен временно исполняющим обязанности командира полка, одна после скандала он написал рапорт об увольнении.

Теги: Новости России Оружие Скандал Алкоголь
Источник: 24 Канал
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