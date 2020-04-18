18:56
18 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Алкоголь, имбирь, чеснок и другие народные мифы: как крымчане спасаются от коронавируса

      Крым.Реалии - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – по официальным данным оккупационных властей, в Крыму выявили 52 случая COVID-19. Количество заболевших ежедневно увеличивается. Однако жители полуострова считают, что 50 граммов алкоголя вместе с лимоном или чесноком помогут не заболеть. Медицинские эксперты и врачи полностью опровергли популярные фейки.

      Также в выпуске:

      Какие карантинные ограничения действуют на полуострове.

      В Крыму стремительно продолжают исчезать запасы воды в водохранилищах.

      Россия требует у жителей Севастополя вернуть кредиты, предоставленные из государственного бюджета Украины.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин

      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Крыма Фейки про коронавирус Крым.Реалии
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:30 Как церковь занимается бизнес-лоббизмом в Украине: резонансные случаи
      Сергій Лещенко
      сегодня , 16:00 Что делать с использованными масками и перчатками?
      Блог Соцмережі