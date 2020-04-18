Алкоголь, имбирь, чеснок и другие народные мифы: как крымчане спасаются от коронавируса
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – по официальным данным оккупационных властей, в Крыму выявили 52 случая COVID-19. Количество заболевших ежедневно увеличивается. Однако жители полуострова считают, что 50 граммов алкоголя вместе с лимоном или чесноком помогут не заболеть. Медицинские эксперты и врачи полностью опровергли популярные фейки.
Также в выпуске:
Какие карантинные ограничения действуют на полуострове.
В Крыму стремительно продолжают исчезать запасы воды в водохранилищах.
Россия требует у жителей Севастополя вернуть кредиты, предоставленные из государственного бюджета Украины.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин
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