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      Алкоголизм родителей влияет на брак детей и выбор их партнеров

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      Алкоголизм родителей влияет на брак детей и выбор их партнеров
      Алкоголизм родителей влияет на брак детей и выбор их партнеров / sprouthealthgroup.com

      Зависимость родителей от алкоголя влияет на выбор партнера детей, последние чаще всего женятся до 25 лет.

      К таким выводам пришли шведские ученые, результаты опубликовали в журнале Addiction.

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      Специалисты проанализировали юридические и медицинские реестры, в которых содержалась информация о более миллиона человек, родившихся в Швеции между 1965 и 1975 годом.

      Ученые обнаружили, что расстройства, связанные с употреблением алкоголя у родителей, повышают вероятность того, что их дети женятся в более молодом возрасте (до 25 лет). Алкоголизм родителей повлияет и на выбор партнеров детей – ими, скорее всего, станут люди с проблемами алкоголя.

      via GIPHY

      Выбор жены или мужа связан с родительским фактором – человек выбирает себе партнера, который похож на его родителей.
      Такой эффект усиливается тогда, когда от расстройств, связанных с употреблением алкоголя, страдают оба родителя. Кроме того, дочери таких матерей чаще имеют "проблемного" мужа, чем сыновья.

      Исследования шведских ученых могут быть полезны для психологов и других лиц, работающих с детьми, которые страдают от расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Алкоголь Психология Дети
      Источник: 24 Канал
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