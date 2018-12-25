Алкоголизм родителей влияет на брак детей и выбор их партнеров

Зависимость родителей от алкоголя влияет на выбор партнера детей, последние чаще всего женятся до 25 лет.

К таким выводам пришли шведские ученые, результаты опубликовали в журнале Addiction.

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Специалисты проанализировали юридические и медицинские реестры, в которых содержалась информация о более миллиона человек, родившихся в Швеции между 1965 и 1975 годом.

Ученые обнаружили, что расстройства, связанные с употреблением алкоголя у родителей, повышают вероятность того, что их дети женятся в более молодом возрасте (до 25 лет). Алкоголизм родителей повлияет и на выбор партнеров детей – ими, скорее всего, станут люди с проблемами алкоголя.

Выбор жены или мужа связан с родительским фактором – человек выбирает себе партнера, который похож на его родителей.

Такой эффект усиливается тогда, когда от расстройств, связанных с употреблением алкоголя, страдают оба родителя. Кроме того, дочери таких матерей чаще имеют "проблемного" мужа, чем сыновья.

Исследования шведских ученых могут быть полезны для психологов и других лиц, работающих с детьми, которые страдают от расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

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