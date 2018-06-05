20:18
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Храмы без туалетов. Дети Путина
Вєсті Кремля
14:58, сегодня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда "Идриска" потратила миллионы гривен обманутых туристов: расследование о туроператорах
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Алкогольное отравление: симптомы и первая помощь

83 Читати новину українською
Алкогольное отравление: симптомы и лечение
Алкогольное отравление: симптомы и лечение / consciouslivingtv.com

Злоупотребление алкогольными напитками может привести к острому отравлению. Жертвами алкогольного отравления часто становятся люди, которые употребляли некачественный напиток. Последствия могут быть очень опасными и даже – смертельными.

Симптомы

Этанол, который есть в алкоголе, подавляет активность центральной нервной системы и влияет на дыхательный и сосудодвигательный центры головного мозга, сообщает "Страна здоровья".

Читайте также: Сколько можно употреблять алкоголя, не вредя здоровью

Также человек не может самостоятельно сидеть и стоять, только лежать с закрытыми глазами. Жертва алкогольного отравления может потерять сознание, тогда ее невозможно разбудить с алкогольной комы.

При поверхностной коме кожа жертвы тепла и имеет обычную окраску, зрачки сужены и реагируют на свет, возможны обильное слюноотделение и непроизвольное мочеиспускание. Давление, как правило, повышено.

Алкогольне отруєння: симптоми та лікування

Жертва алкогольного отравления может потерять сознание

Кома средней тяжести имеет выраженное расслабление мышечного тонуса. А при глубокой коме кожа становится бледной, иногда синюшной, конечности холодеют и реакция на раздражители отсутствует. Зрачки сужены, а кровяное давление падает до критического уровня.

Такое отравление может сопровождаться западением языка, попаданием слюны или рвотных масс в дыхательные пути, что может привести к смерти человека.

Что делать при алкогольном отравлении?

Первое, что необходимо сделать до приезда медиков, это положить человека на бок на кровати или диване – это позволит избежать попадания рвотных масс в дыхательные пути. Если человек упал в кому – необходимо поднести ватку с нашатырным спиртом к носу, чтобы он пришел в себя.

Далее необходимо вызвать у человека рвоту, придерживая его язык так, чтобы он не захлеснулся. После этого следует человека вывести на свежий воздух. Пострадавшему следует выпить крепкого чая или теплой воды, чтобы промыть желудок.

Чего нельзя делать?

Не нужно самостоятельно давать лекарственные препараты, ведь спирт может повлиять на действие данных средств.

Ни в коем случае нельзя снова давать алкоголь, резко поднимать человека с кровати или отправлять в холодный душ.

Также не следует оставлять человека без присмотра до приезда "скорой".

Теги: Здоровая жизнь Лечение Здоровье Алкоголь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 5 июня: доллар и евро пошли вверх
сегодня, 19:40 Наличный курс валют 5 июня: доллар и евро пошли вверх
64
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
сегодня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
191
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук