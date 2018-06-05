Алкогольное отравление: симптомы и первая помощь

Злоупотребление алкогольными напитками может привести к острому отравлению. Жертвами алкогольного отравления часто становятся люди, которые употребляли некачественный напиток. Последствия могут быть очень опасными и даже – смертельными.

Симптомы

Этанол, который есть в алкоголе, подавляет активность центральной нервной системы и влияет на дыхательный и сосудодвигательный центры головного мозга, сообщает "Страна здоровья".

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Также человек не может самостоятельно сидеть и стоять, только лежать с закрытыми глазами. Жертва алкогольного отравления может потерять сознание, тогда ее невозможно разбудить с алкогольной комы.

При поверхностной коме кожа жертвы тепла и имеет обычную окраску, зрачки сужены и реагируют на свет, возможны обильное слюноотделение и непроизвольное мочеиспускание. Давление, как правило, повышено.

Жертва алкогольного отравления может потерять сознание

Кома средней тяжести имеет выраженное расслабление мышечного тонуса. А при глубокой коме кожа становится бледной, иногда синюшной, конечности холодеют и реакция на раздражители отсутствует. Зрачки сужены, а кровяное давление падает до критического уровня.

Такое отравление может сопровождаться западением языка, попаданием слюны или рвотных масс в дыхательные пути, что может привести к смерти человека.

Что делать при алкогольном отравлении?

Первое, что необходимо сделать до приезда медиков, это положить человека на бок на кровати или диване – это позволит избежать попадания рвотных масс в дыхательные пути. Если человек упал в кому – необходимо поднести ватку с нашатырным спиртом к носу, чтобы он пришел в себя.

Далее необходимо вызвать у человека рвоту, придерживая его язык так, чтобы он не захлеснулся. После этого следует человека вывести на свежий воздух. Пострадавшему следует выпить крепкого чая или теплой воды, чтобы промыть желудок.

Чего нельзя делать?

Не нужно самостоятельно давать лекарственные препараты, ведь спирт может повлиять на действие данных средств.

Ни в коем случае нельзя снова давать алкоголь, резко поднимать человека с кровати или отправлять в холодный душ.

Также не следует оставлять человека без присмотра до приезда "скорой".