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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Алла Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство

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Алла Пугачева и Максим Галкин уезжают из России?
Алла Пугачева и Максим Галкин уезжают из России?

Известная российская певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин планируют получить вид на жительство в одной из европейских стран.

Об этом пишет российское издание "Дни.ру" со ссылкой на источник, близкий к паре.

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По словам собеседника, поэтому Пугачева и Галкин отдыхали на Сардинии, а тогда летали на Кипр.

"И Максим, и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей", – рассказал источник.

Как известно, у 69-летней Аллы Пугачевой и у 42-летнего Максима Галкина двое маленьких детей – Елизавета и Гарри. Также у певицы есть 47-летняя дочь Кристина Орбакайте.

Теги: LifeStyle Новости России
Источник: 24 Канал
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