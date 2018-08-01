Алла Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство

Известная российская певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин планируют получить вид на жительство в одной из европейских стран.

Об этом пишет российское издание "Дни.ру" со ссылкой на источник, близкий к паре.

Читайте также: В сети запустили фейк о смерти Пугачевой

По словам собеседника, поэтому Пугачева и Галкин отдыхали на Сардинии, а тогда летали на Кипр.



"И Максим, и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей", – рассказал источник.

Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Лип 2018 р. о 2:08 PDT

Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 21 Лип 2018 р. о 6:48 PDT

Как известно, у 69-летней Аллы Пугачевой и у 42-летнего Максима Галкина двое маленьких детей – Елизавета и Гарри. Также у певицы есть 47-летняя дочь Кристина Орбакайте.