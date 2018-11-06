Аллей-уп Ткаченко и данк Кромера: топ-5 моментов тура Суперлиги Пари-Матч
Команды чемпионата Украины в Суперлиге Пари-Матч сыграли 2-4 ноября очередные поединки регулярного чемпионата. Не обошлось без ярких моментов в этих встречах.
Эксперты из Федерации басетбола Украины отобрали топ-5 моментов игрового тура.
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Топ-5 эпизодов недели Суперлиги Пари-матч 2-4 ноября
Источник: 24 Канал
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