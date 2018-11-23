19:27
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Аллергия на холод: что это такое и как с ней бороться

      63 Читати новину українською
      Аллергия на холод - что делать
      Аллергия на холод - что делать / grani.lv

      Со снижением температуры воздуха все больше украинцев страдают от аллергии на холод. Медик рассказала, как защитить себя от неприятных симптомов.

      Об этом рассказала врач-аллерголог Елена Бачинская, передает "Сегодня".

      По ее словам, аллергия – это сигнал о серьезных проблемах со здоровьем. И антигистаминный препарат лишь убирает симптом, но болезнь продолжает развиваться.

      Читайте также: Риск возникновения аллергии: ученые дали прогноз на неделю

      Сыпь появляется, когда есть застой в желчевыводящих путях, проблемы с кишечником, желудком, глистные инвазии. Даже кариесный зуб может давать такие проявления,
      – отметила она.

      Зачастую аллергия на холод проявляется в виде крапивницы – появляются покраснения в местах контакта с холодом (на лице, руках, ногах). Также могут появляться отеки и зуд. Елена Бачинская добавляет, что такой аллергии больше всего подвержены женщины.

      via GIPHY

      Самостоятельно вылечить аллергию на холод на удастся. Но для профилактики перед выходом на улицу наносите защитный крем на открытые участки тела и избегайте продуктов, которые могут спровоцировать аллергию. Речь идет о шоколаде, цитрусовых, орехах и меде.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Советы Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Лечение Аллергия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      сегодня , 18:00 Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      Євгенія Мазур 495
      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      сегодня , 17:34 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      Артем Овдієнко 795
      Министерство по делам ветеранов возглавила Ирина Фриз: что о ней известно
      сегодня , 16:18 Министерство по делам ветеранов возглавила Ирина Фриз: что о ней известно
      418
      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      сегодня , 15:00 Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      Злой Одессит 2544
      Черная пятница 2018: дата в Украине
      сегодня , 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
      22241
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 13:01
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук