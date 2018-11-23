Аллергия на холод: что это такое и как с ней бороться

Со снижением температуры воздуха все больше украинцев страдают от аллергии на холод. Медик рассказала, как защитить себя от неприятных симптомов.

Об этом рассказала врач-аллерголог Елена Бачинская, передает "Сегодня".

По ее словам, аллергия – это сигнал о серьезных проблемах со здоровьем. И антигистаминный препарат лишь убирает симптом, но болезнь продолжает развиваться.

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Сыпь появляется, когда есть застой в желчевыводящих путях, проблемы с кишечником, желудком, глистные инвазии. Даже кариесный зуб может давать такие проявления,

– отметила она.

Зачастую аллергия на холод проявляется в виде крапивницы – появляются покраснения в местах контакта с холодом (на лице, руках, ногах). Также могут появляться отеки и зуд. Елена Бачинская добавляет, что такой аллергии больше всего подвержены женщины.

Самостоятельно вылечить аллергию на холод на удастся. Но для профилактики перед выходом на улицу наносите защитный крем на открытые участки тела и избегайте продуктов, которые могут спровоцировать аллергию. Речь идет о шоколаде, цитрусовых, орехах и меде.

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