Аллергия на клубнику у детей: симптомы и лечение
Клубника может вызвать аллергию у детей, несмотря на то, что она содержит антиканцерогенные, антиоксидантные и противовоспалительные свойства.
Клубника содержит витамины С, А, В, Е, РР и Н. Ягода содержит много микро - и макроэлементов, таких как кальций, фтор, хлор, цинк, фосфор, бром, натрий, калий, марганец, медь.
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Особенно часто аллергия на ягоду возникает у детей.
Основные причины аллергии на клубнику:
– аллергия на пыльцу, которая может скапливаться в клубнике из-за ее рыхлой структуры;
– индивидуальное неприятие химических веществ, которые содержатся в ягоде;
– чрезмерное употребление ягоды ребенком;
– чрезмерное употребление ягоды женщиной, которая кормит малыша.
В легкой форме аллергия на клубнику проявляется такими признаками, как покраснение и сыпь на коже, зуд, покалывание во рту. У детей могут возникнуть отек неба и горла, чихание, насморк, покраснение и слезоточивость глаз.
Аллергия на клубнику у детей
Тяжелая форма аллергии предусматривает следующие симптомы:
- диарея;
- судороги;
- тошнота и рвота;
- приступы астмы;
- повышенная температура тела.
Также может снизиться давление, усложниться дыхание и появиться отек Квинке – массивным отек слизистых оболочек, кожи и подкожной жировой клетчатки.
У детей грудничков аллергия проявляется отеками, зудом и сыпью на коже.
Лечение аллергии на клубнику
При первых признаках необходимо обратиться к врачу-аллергологу. Вероятно, врач назначит дополнительные анализы, чтобы установить что это – аллергия на клубнику или реакция на вещества, которыми ягода обработана.
Врачи назначают антигистаминные препараты нового поколения, также используют антигистаминные препараты первого и второго поколений. Для лечения аллергии назначают сорбенты, которые способны снимать симптомы тошноты, рвоты и диареи.
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Для снятия аллергического насморка назначают капли в нос. Чтобы снять отек слизистой оболочки, врач выписывает противоаллергические капли в глаза, также используют сосудосуживающие глазные капли.
Родителям необходимо приучать малыша к клубнике постепенно. Сперва стоит давать по одной ягоде в день, постепенно увеличивая количество при условии, если не возникнут аллергические симптомы.
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