13:34
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Аллергия на клубнику у детей: симптомы и лечение

50 Читати новину українською
Аллергия на клубнику у детей
Аллергия на клубнику у детей / topfitness.ro

Клубника может вызвать аллергию у детей, несмотря на то, что она содержит антиканцерогенные, антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Клубника содержит витамины С, А, В, Е, РР и Н. Ягода содержит много микро - и макроэлементов, таких как кальций, фтор, хлор, цинк, фосфор, бром, натрий, калий, марганец, медь.

Читайте также: Аллергия на молоко у детей: 5 основных симптомов

Особенно часто аллергия на ягоду возникает у детей.

Основные причины аллергии на клубнику:

– аллергия на пыльцу, которая может скапливаться в клубнике из-за ее рыхлой структуры;

– индивидуальное неприятие химических веществ, которые содержатся в ягоде;

– чрезмерное употребление ягоды ребенком;

– чрезмерное употребление ягоды женщиной, которая кормит малыша.

В легкой форме аллергия на клубнику проявляется такими признаками, как покраснение и сыпь на коже, зуд, покалывание во рту. У детей могут возникнуть отек неба и горла, чихание, насморк, покраснение и слезоточивость глаз.

Аллергия на клубнику у детей

Тяжелая форма аллергии предусматривает следующие симптомы:

  1. диарея;
  2. судороги;
  3. тошнота и рвота;
  4. приступы астмы;
  5. повышенная температура тела.

Также может снизиться давление, усложниться дыхание и появиться отек Квинке – массивным отек слизистых оболочек, кожи и подкожной жировой клетчатки.
У детей грудничков аллергия проявляется отеками, зудом и сыпью на коже.

Лечение аллергии на клубнику

При первых признаках необходимо обратиться к врачу-аллергологу. Вероятно, врач назначит дополнительные анализы, чтобы установить что это – аллергия на клубнику или реакция на вещества, которыми ягода обработана.

Врачи назначают антигистаминные препараты нового поколения, также используют антигистаминные препараты первого и второго поколений. Для лечения аллергии назначают сорбенты, которые способны снимать симптомы тошноты, рвоты и диареи.

Читайте также: Как спасаться от аллергии на тополиный пух

Для снятия аллергического насморка назначают капли в нос. Чтобы снять отек слизистой оболочки, врач выписывает противоаллергические капли в глаза, также используют сосудосуживающие глазные капли.

Родителям необходимо приучать малыша к клубнике постепенно. Сперва стоит давать по одной ягоде в день, постепенно увеличивая количество при условии, если не возникнут аллергические симптомы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Дети Беременность и дети Аллергия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сегодня, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 211
Образование в США: какой должна быть школа
сегодня, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 300
Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
сегодня, 11:16 Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
Олександра Устінова 125
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сегодня, 11:15 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 159
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сегодня, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 258
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук