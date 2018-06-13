Аллергия на клубнику у детей: симптомы и лечение

Клубника может вызвать аллергию у детей, несмотря на то, что она содержит антиканцерогенные, антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Клубника содержит витамины С, А, В, Е, РР и Н. Ягода содержит много микро - и макроэлементов, таких как кальций, фтор, хлор, цинк, фосфор, бром, натрий, калий, марганец, медь.

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Особенно часто аллергия на ягоду возникает у детей.

Основные причины аллергии на клубнику:

– аллергия на пыльцу, которая может скапливаться в клубнике из-за ее рыхлой структуры;

– индивидуальное неприятие химических веществ, которые содержатся в ягоде;

– чрезмерное употребление ягоды ребенком;

– чрезмерное употребление ягоды женщиной, которая кормит малыша.

В легкой форме аллергия на клубнику проявляется такими признаками, как покраснение и сыпь на коже, зуд, покалывание во рту. У детей могут возникнуть отек неба и горла, чихание, насморк, покраснение и слезоточивость глаз.

Аллергия на клубнику у детей

Тяжелая форма аллергии предусматривает следующие симптомы:

диарея; судороги; тошнота и рвота; приступы астмы; повышенная температура тела.

Также может снизиться давление, усложниться дыхание и появиться отек Квинке – массивным отек слизистых оболочек, кожи и подкожной жировой клетчатки.

У детей грудничков аллергия проявляется отеками, зудом и сыпью на коже.

Лечение аллергии на клубнику

При первых признаках необходимо обратиться к врачу-аллергологу. Вероятно, врач назначит дополнительные анализы, чтобы установить что это – аллергия на клубнику или реакция на вещества, которыми ягода обработана.

Врачи назначают антигистаминные препараты нового поколения, также используют антигистаминные препараты первого и второго поколений. Для лечения аллергии назначают сорбенты, которые способны снимать симптомы тошноты, рвоты и диареи.

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Для снятия аллергического насморка назначают капли в нос. Чтобы снять отек слизистой оболочки, врач выписывает противоаллергические капли в глаза, также используют сосудосуживающие глазные капли.



Родителям необходимо приучать малыша к клубнике постепенно. Сперва стоит давать по одной ягоде в день, постепенно увеличивая количество при условии, если не возникнут аллергические симптомы.

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