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Аллергия на молоко у детей: 5 основных симптомов

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Аллергия на молоко у детей
Аллергия на молоко у детей / metro.co.uk

Все чаще у детей наблюдается аллергия на молоко и молочные продукты. Этот вид аллергии является самым распространенным видом пищевой аллергии.

Медики утверждают, что это не является дефектом пищеварительной системы, пишет MedOboz. Аллергия на молоко – это реакция организма на белки в молоке, считая их опасными.

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После того, как ребенок выпил молоко, на его теле может появиться сыпь. Кроме этого, она может появиться во рту и в носу.

Одним из симптомов аллергии на молоко может быть крапивница – красные вздутые пятна на коже. Они могут возникнуть по всему телу или в определенном месте.

Также могут возникнуть проблемы с дыханием. В аллергика может возникнуть одышка, ощущение нехватки воздуха. Поэтому стоит обратиться к врачу или вызвать скорую.

Вокруг губ или на лице может появиться отечность. Иногда у человека нарушается функция глотания, связанная с отеком горла.

Еще один симптом аллергии на лактозу – проблемы с пищеварением, к примеру диарея, рвота и судороги в желудке. Также не редкость кровь в кале из-за воспаления.

К слову, женщины, которые едят жирную рыбу во время беременности или грудного вскармливания, могут снизить риск развития бронхиальной астмы, пищевой аллергии или сенной лихорадки у их детей.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Аллергия Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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