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Аллергия на солнце: причины, симптомы и способы устранения

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Аллергия на солнце
Аллергия на солнце / korysniporady.com.ua

Аллергия на солнечные лучи или фотодерматоз – это избыточная иммунная реакция организма на воздействие солнца. И если во время пребывания под солнцем вы заметили даже маленькую аллергическую реакцию – следует избегать солнечных лучей и обратиться к врачу-аллергологу.

Причины аллергии на солнце

Солнечные лучи не являются аллергенами, но они могут приводить к накоплению в организме человека веществ, которые вызывают аллергическую реакцию.

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Среди внешних причин могут быть косметические, парфюмерные и местные лечебные средства (в частности, антимикробные и мочегонные препараты), которые увеличивают чувствительность организма к солнечным лучам. Также многое зависит и от продолжительности пребывания под солнцем.

via GIPHY

Среди внутренних причин могут быть болезни печени, нарушение работы пищеварительного тракта, сбои в работе иммунной системы.

Симптомы аллергии на солнце

Основные симптомы:
- сыпь по всему телу (возможно образование гнойных высыпаний);
- шелушение кожи;
- отечность;
- покраснение участков кожи;
- жжение и зуд.

Также аллергия на солнце может обострить течение некоторых хронических и недолеченных заболеваний.

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Лечение аллергии на солнце

Избегать солнечных лучей работоспособному человеку практически невозможно, поэтому необходимо основательное лечение причин аллергии. Продолжительность лечения может варьировать от нескольких дней и до нескольких недель.

via GIPHY

При наличии нарушений в работе внутренних органов и иммунной системы, назначается соответствующее лечение. Также проводится лечение, направленное на устранение внешних проявлений солнечной аллергии. Для этого врач выписывает мази и кремы, содержащие ланолин, цинк и метилурацил.

В некоторых случаях могут даже назначать гормональные мази и противовоспалительные препараты. Для стимуляции регенеративных процессов в коже назначается прием витаминов группы В, витаминов С, Е и никотиновой кислоты.

Профилактика

Чтобы избежать рисков получить аллергию на солнце, необходимо: не находиться под открытым солнцем слишком долго (медики рекомендуют загорать по 10-20 минут, после чего прятаться в тень), избегать ношения одежды из синтетических тканей, использовать солнцезащитные кремы и зонты, головные уборы и накидки для защиты от солнечных лучей.

via GIPHY

Также специалисты рекомендуют посещать пляж рано утром и в вечернее время – тогда активность солнца будет минимальной.

А при выборе косметических средств обращайте внимание на состав продукта – он не должен содержать борную кислоту, ртутные соединения, эфирные масла и эозин. Ведь эти компоненты усиливают выраженность аллергии.

При нормализации работы печени, иммунной системы и избежания дефицита витаминов и микроэлементов выраженность аллергии заметно снижается вплоть до полного исчезновения.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Лечение Здоровая жизнь Аллергия
Источник: 24 Канал
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