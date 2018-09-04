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Аллергикам следует подготовиться: в Украине – мощный всплеск активности амброзии

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В Украине цветет амброзия: аллергикам следует подготовиться
В Украине цветет амброзия: аллергикам следует подготовиться / Фото из открытых источников

Украинцев предупреждают о новом и мощном всплеске активности амброзии. Рассеиванию пыльцы в высокой и сверхвысокой концентрации ожидается по всей территории Украины.

Об этом сообщает Европейская аероалергенная сеть.

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Новый всплеск активности амброзии с высокими и сверхвысокими концентрациями ее пыльцы ждет пациентов почти по всей Украине. Исключение составят разве что Волынь, Ровенская, Киевская области и Карпаты, где концентрации пыльцы амброзии будут умеренными,
– говорится в сообщении.

Этот алергопрогноз для городов Украины составили на период с 3 по 10 сентября.

Отмечается, что из всего количества преимущественно умеренными будут концентрации пыльцы полыни, которые будут снижаться до низких на севере страны. Злаковые травы еще выбрасывают в воздух пыльцевые зерна, но они либо одиночные, либо наблюдаются в низкой концентрации.

В умеренных концентрациях (в лесостепной и лесной зонах) и в низких (на остальной территории Украины) все еще будет наблюдаться умеренноалергенная пыльца растений семейства Амарантовые (лебеда, амарант).

В низких концентрациях будет регистрироваться малоалергенная пыльца Коноплянных (конопля, хмель).

алергія амброзія

Пыльца амброзии – опасна для аллергиков / фото ТСН

Умеренноалергенная пыльца растений Астровых (ромашка, подсолнечник и им подобные цветы) ожидается в низких концентрациях, как и пыльца малоалергенной крапивы в городах Лесной и Лесостепной зон. Пыльца подорожника, щавеля и других растений семейства Гречковые будет единичной. Пыльцевые зерна этих растений имеют умеренную аллергенность.

В организации отмечают, что в целом осадки увеличивают в воздухе количество аскоспор, которые имеют аллергенные свойства, однако дождей на большей части территории страны на этой неделе не прогнозируют.

Добавим, что пыльца амброзии может вызвать слезотечение, нарушение зрения, аллергический ринит, повышение температуры, воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, приступы бронхиальной астмы.

Напомним, что первый мощный всплеск цветения сорняка и амброзии был зафиксирован в середине августа. Аллергикам медики рекомендуют как можно дальше держаться от этих растений.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Аллергия
Источник: 24 Канал
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