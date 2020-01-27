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      Альперину снова наденут электронный браслет, – прокурор САП

      37 Читати новину українською
      Вадим Альперин / fakty.ua

      Специализированная антикоррупционная прокуратура будет инициировать открытие уголовного производства в отношении сотрудников полиции, которые сняли "электронный браслет" с одесского бизнесмена Вадима Альперина. Также в САП инициировали взыскание с мужчины залога в размере 70 миллионов гривен за нарушение возложенных на него обязанностей.

      Об этом сообщил начальник отдела САП, процессуальный руководитель в деле Альперина Роман Симкив в комментарии "Украинской правде".

      Читайте также: С "короля контрабанды" Альперина сняли электронный браслет

      Прокурор отметил, что не было никаких правовых оснований снимать с Альперина электронное средство контроля. Ведь в предыдущем постановлении об избрании бизнесмену меры пресечения речь шла о том, что он обязан носить "электронный браслет" в течение двух месяцев с момента залога, то есть до 2 февраля.

      САП Роман Симків
      Прокурор САП Роман Симкив 

      Роман Симкив отметил, что 27 января перед САП и НАБУ на рассмотрении будут два вопроса:

      • Регистрация уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы;
      • Подача в суд ходатайства о взыскании с Вадима Альперина залога в 70 миллионов гривен за снятие "электронного браслета".

      Начальник отдела САП отметил, что когда полиция снимает электронное средство контроля с подозреваемого, то должна обязательно сообщить об этом прокурору, следователю или детективу. Однако, ни один из представителей обвинения не был уведомлен об этой ситуации.

      Уже из-за вмешательства НАБУ сейчас повторно этот "браслет" будет надет на Альперина. Эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Потому что такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых, фигурирующих в процессах САП,
      – прокомментировал Симкив.

      Что известно о деле Альперина?
      Вадима Альперина подозревают в создании преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Вследствие этого интересы государства понесли убытки более чем на 77,7 миллиона гривен. В этом деле есть еще десять подозреваемых, семь из которых – чиновники фискальной службы и таможни.

      Также ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, уклонения от уплаты налогов. 2 декабря 2019 года за одесского бизнесмена внесли залог размером в 70 миллионов гривен. Уже 9 декабря полиция надела "электронный браслет" на подозреваемого в организации махинаций на таможне.

      Альперина в СМИ называют "королем одесской контрабанды". Ему приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние оценивали в один миллиард долларов.

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      26 января
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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости политики Новости Украины САП Контрабанда Полиция Новости Одессы НАБУ Государственная таможенная служба Вадим Альперин
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