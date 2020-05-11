Альтернатива газу из России: Польша получила все разрешения для строительства Baltic Pipe

Власти Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe по территории своей страны. Он будет проходить через Балтийское море. Соответствующее решение шведское правительство приняло 7 мая.

Это означает, что сегодня польская компания Gaz-System получила все необходимые разрешения для строительства Baltic Pipe. И теперь уже можно начинать реализовывать этот проект. Ранее подобные решения она получила от Польши и Дании. Об этом говорится на официальном сайте Gaz-System.

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Мы очень рады, что получили разрешение на строительство от правительства Швеции, и мы очень ценим быстрое и бесперебойное рассмотрение нашей заявки. Это решение показало, что правительство Швеции признает важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского Союза, для усиления сотрудничества между странами-членами ЕС и, возможно, больше для того, чтобы стать независимыми от поставок природного газа из России,

– подчеркнул президент GAZ-SYSTEM Томаш Степень.

Таким образом, Baltic Pipe пройдет по морским территориям трех стран: Швеции, Польши и Дании. Его протяженность составит примерно 275 километров. Еще часть пройдет по международным водам Балтийского моря.

Начало строительства газопровода запланировано на вторую половину 2020 года. За прокладку газопровода будет отвечать итальянская компания Saipem.

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