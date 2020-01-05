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      Альтернатива Зеленському, неспокійна Лівія та баталії щодо новорічного привітання: блоги тижня

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      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чим небезпечний конфлікт в Лівії, баталії довкола новорічного привітання Зеленського та чи воно відрізняється від привітання Путіна.

      1. Як правильно оцінювати новорічне привітання президента?

      зеленський

      Досить часто наші оцінки є суб'єктивними та упередженими. Якщо нам подобається людина, то ми бачимо в тому, що вона робить сильне і добре.

      Дивіться повне відеопривітання Володимира Зеленського.

      2. Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии

      лівія

      Сенсаций не произошло: в Турции принят законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию.

      Больше подробностей о введении турецких войск в Ливию.

      3. Новогоднее поздравление Зеленского и Путина: какая разница?

      зеленский и путин

      Два новогодних поздравления – Зеленского и Путина – резко контрастируют между собой и тем самым вызвали довольно оживленное обсуждение.

      Политические итоги России – читайте здесь.

      4. Итоги года из Луганска: даже протянутая к тебе рука может быть с ножом

      луганск

      Конец года – время итогов. Время, когда мы не только пишем меню и покупаем подарки, но и подводим черту под прожитым за год.

      Еще больше материалов из Луганска.

      5. Украина без Зеленского

      зеленский

      История не знает сослагательного наклонения. Но это не удерживает нас от попыток мысленно переиграть далекое или недавнее прошлое. Правда, даже у такого переигрывания есть ограничения: любое "если бы" должно быть не просто желаемым, а реалистичным.

      Все материалы автора – смотрите здесь.

      Важливо! Питання Криму треба підняти в нормандському і мінському форматах, – експерт

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Публикации Новости Украины Владимир Зеленский Владимир Путин Ливия Новости Турции Новости Луганска
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