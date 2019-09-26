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      Альтернативный закон 1210-1 – это только манипуляция власти, – Фесенко

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      Владимир Фесенко
      Владимир Фесенко / glavred.info

      Новый альтернативный законопроект №1210-1, не имеет существенных отличий от оригинала. Напротив – это скорее ухудшенная версия законопроекта 1210 об изменениях в Налоговый кодекс.

      Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, согласно альтернативному законопроекту, у плательщиков налогов уменьшаются права, а у фискалов наоборот увеличиваются.

      "Убирается множество льгот по оплате налога на недвижимость, в том числе льготы для общежитий, детских домов, спортивных и детских учреждений. Вместе с тем расширяются права для работников фискальных служб при проведении проверок. Нет практических изменений и по рентным платежам. Определение первичной переработки осталось без изменений. Вообще такое впечатление, что этот законопроект писали фискалы, а не парламентарии", – написал Фесенко.

      Он считает, что по доработке законопроекта мнение участников рабочей группы, не считая самих фискалов, учтены не были.

      "Похоже, что первую скрипку в доработке этого законопроекта стал играть пан Верланов, возглавляющий Налоговую службу. Но искусство демократии состоит в поиске оптимального баланса противоположных общественных интересов. А в данном случае наблюдается явный перекос в сторону интереса фискалов при ограничении интересов бизнеса, в том числе и малого", – отметил Фесенко.

      Он назвал альтернативный законопроект хитрым тактическим приемом, имитацией плюрализма и якобы доработки базового законопроекта.

      "В этой связи процитирую двух классиков. "Формально все правильно, а по существу - издевательство". "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Эти две цитаты очень точно отражают нынешнее состояние работы над законопроектом 1210",– отметил Фесенко.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Законодательство
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