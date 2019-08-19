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      Альтернативы "нормандскому формату" нет, – Путин во Франции с оптимизмом заговорил об Украине

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty images

      Французский лидер Эммануэль Макрон и глава Кремля Владимир Путин обсудят возможность подготовки саммита в "нормандском формате" относительно ситуации на Донбассе. Она может представиться в ближайшее время.

      Об этом Эммануэль Макрон рассказал во время совместного брифинга с российским лидером.

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      "Мы, конечно, поговорим об Украине. Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и поговорим о заявлениях, которые недавно сделал Владимир Зеленский. Я знаю, что президент Путин также пообщался с президентом Зеленским. Мы обсудим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим будущие встречи между нами совместно с канцлером Меркель и с президентом Зеленским в нормандском формате", – сказал Макрона.

      Путин, в свою очередь, подтвердил, что ранее разговаривал с украинским президентом Владимиром Зеленским и добавил, что ситуация в Украине вселяет в него "осторожный оптимизм".

      Я проинформирую господина президента (Франции - 24 канал) о своих последних контактах с новоизбранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают осторожный оптимизм,
      – отметил глава Кремля.

      Также президент России выразил уверенность в том, что альтернативы "нормандскому формату" для урегулирования ситуации в Украине нет.

      "По моему мнению, альтернативы "нормандскому формату" не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать. Нужно добиваться того, о чем договаривались ранее, и, безусловно, идти к этой цели", – добавил он.

      Почему Путин и Макрон решили обсудить "нормандский формат"?
      Потому чтотво время "Хлебного перемирие", о котором договорилась ТКГ в Минске, все равно звучат выстрелы. Кроме того, во время перемирия погибли 12 украинских солдат.

      На одно из самых резонансных убийств военных, под Павлополем, отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что смертельный обстрел украинских военных направлен на подрыв и перемирия, и переговорного процесса в целом.

      Тогда Зеленский срочно позвонил Путину и попросил прекратить обстрелы на Донбассе. Кроме того, он выступил с призывом к восстановлению "нормандского формата". В МИД Франции заявили, что государство полностью поддерживает урегулирование конфликта на Донбассе.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Нормандский формат Новости России Владимир Путин Эммануэль Макрон Война на Донбассе Новости Франции
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