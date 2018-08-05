Альварес победил россиянина Ковалева и отобрал пояс чемпиона мира

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (32-3-1) проиграл свой титул непобедимому колумбийцу Элейдеру Альваресу (23-0).

Бой состоялся в Атлантик-Сити. В седьмом раунде Альварес дважды отправлял россиянина в нокдаун, после третьего нокдауна судья остановил бой.

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Но на момент остановки поединка россиянин уверенно вел в судейских записках – 58:56, 59:55, 59:55. При этом, Ковалев выбрасывал больше ударов (339 против 251) и попал тоже больше (91 против 73).

Для Альвареса этот титул стал первым в профессиональной карьере, Ковалев же проиграл в третий раз в карьере. Предыдущие два поражения россиянин потерпел от Андре Уорда.

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