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Амаль Клуни примерила сексуальное бархатное платье на красной дорожке: фото

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Амаль Клуни
Амаль Клуни / Фото из открытых источников

Жена актера Джорджа Клуни и успешный юрист и преподаватель – Амаль Клуни, в очередной раз очаровала всех присутствующих своим роскошным нарядом.

Так, Амаль Клуни посетила мероприятие, организованное Американским университетом Бейрута, где выступила с речью. Как известно, Амаль часто преподает юриспруденцию в престижных учебных заведениях.

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Женщина надела роскошное бархатное платье в пол вишневого оттенка, которое идеально подчеркивало ее стройные формы. Свой образ Амаль завершила черными туфлями-лодочками и серебристым клатчем, а из украшений выбрала серьги с бриллиантами и браслет.


Амаль Клуни

Помада винного оттенка и вообще яркий макияж очень подходили 40-летней Клуни.


Амаль Клуни

Напомним, что в начале июня супруги Амаль и Джордж Клуни появились на 46-й церемонии вручения кинопремии American Film Institute Life Achievement Award. Женщина на мероприятие надела волшебный образ и тронула речью, посвященной своему мужу.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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