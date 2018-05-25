Amazon обвиняют в тайном сотрудничестве с правительством США

ACLU – Американский союз защиты гражданских свобод – требует, чтобы Amazon запретил правительству использовать инструмент Rekognition, который, по словам компании, может определить "все лица на групповых фото и в общественных местах".

Об этом сообщает The Fortune.

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"С Rekognition правительство теперь может создать систему для автоматизации идентификации и отслеживания всех людей. Благодаря этой технологии в полиции появится возможность определить протестующих. Иммиграционная и таможенная полиция США будет постоянно следить за иммигрантами. Как и в случае других технологий наблюдения, эти системы, несомненно, будут непропорционально ориентированы на группы меньшинств", – убеждены в ACLU

В свою очередь, Amazon защищает свои технологии.

Наше качество жизни значительно ухудшится, если мы объявим вне закона новую технологию только потому, что некоторые люди могут злоупотреблять ею. Представьте, если бы клиенты не могли купить компьютер, так как его можно использовать в незаконных целях,

– заявили в компании.

Новая ситуация напоминает соглашение Google Project Maven с Пентагоном. Так, Google должен предоставлять военным США технологию искусственного интеллекта для анализа видеороликов с беспилотников. Сотрудники опасаются, что технология может навредить людям, поэтому некоторые подали в отставку в знак протеста.

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Поставка технологий военным не должна быть расценена как изначально плохое явление. Действительно, Google, IBM, Amazon и Microsoft стремятся продавать облачные сервисы Пентагона, но никто не заставляет эти компании предоставлять технологии распознавания лиц тем, кто может использовать их для нарушения прав граждан.

Стоит отметить, что некоторые предприятия руководствуются этическими соображениями в вопросах продажи своих передовых инструментов. Microsoft, например, сообщил Wired в начале этого месяца об отказе от нескольких контрактов, из-за которых все могли бы узнать, как компания создает собственные системы искусственного интеллекта.