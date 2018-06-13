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Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника

Amazon сделала гибрид умной колонки и TV-приставки: как выглядит новинка

58 Читати новину українською
Fire TV Cube
Fire TV Cube / keddr.com

Компания Amazon разработала новое интересное устройство – это такой себе гибрид с функциями умной колонки и TV-приставки с поддержкой 4K HDR.

Об этом пишет keddr.com.

Новый прибор имеет название Fire TV Cube. Он поддерживает работу виртуального ассистента Alexa, поэтому может выполнять голосовые указания пользователя. Так, с помощью голосовых команд можно управлять освещением в доме, включать/выключать телевизор или другие смарт-устройства, а также управлять воспроизведением контента.

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Fire TV Cube имеет 4-ядерный процессор с графическим ускорителем Mali-450 MP3. Устройство имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Fire TV Cube
Fire TV Cube стоит 120 долларов

Также прибор оснащен модулями Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth, портами HDMI и microUSB (для подключения модуля с Ethernet-адаптером). Fire TV Cube имеет 8 микрофонов и ик-передатчик для управления бытовыми устройствами. В комплекте с устройством идет пульт дистанционного управления.

Стоимость Amazon Fire TV Cube составляет 120 долларов или 3 100 гривен.

Как работает Fire TV Cube: видео

 

Теги: Техно Бытовая техника Amazon
Источник: 24 Канал
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