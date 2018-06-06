18:52
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Amazon создала секретную лабораторию: над чем работают ученые

39 Читати новину українською
Над чем работают ученые в секретной лаборатории Amazon
Над чем работают ученые в секретной лаборатории Amazon / Фото из открытых источников

Американская компания Amazon создала секретное подразделение для исследования рака. Новая структура получила название Grand Challenge.

Об этом сообщает CNBC.

Читайте также: Amazon обвиняют в тайном сотрудничестве с правительством США

По данным телеканала, подразделение возглавит Бабак Парвиз – разработчик Google Glass. Над разными проектами также работают экс-сотрудники корпорации Google и авторы стартапов в области медицины.

Стоит отметить, что CNBC сравнил секретную лабораторию Amazon с аналогичным подразделением Alphabet под названием Google X, которая работает над экспериментальными проектами.

Ключевым направлением Grand Challenge, по словам источников, является медицина и, в частности, исследования рака. Вместе с исследовательским центром в Сиэтле сотрудники лаборатории пытаются использовать машинное обучение для предотвращения и лечения онкологии.

При этом отмечается, что подразделение Amazon работает и над другими проектами, среди которых поиск новых путей для доставки товаров.

Читайте также: Amazon выпустит первого собственного домашнего робота

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Здоровье Медицина Техно Новости США Интернет Google Amazon
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук