Amazon создала секретную лабораторию: над чем работают ученые

Американская компания Amazon создала секретное подразделение для исследования рака. Новая структура получила название Grand Challenge.

Об этом сообщает CNBC.

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По данным телеканала, подразделение возглавит Бабак Парвиз – разработчик Google Glass. Над разными проектами также работают экс-сотрудники корпорации Google и авторы стартапов в области медицины.

Стоит отметить, что CNBC сравнил секретную лабораторию Amazon с аналогичным подразделением Alphabet под названием Google X, которая работает над экспериментальными проектами.

Ключевым направлением Grand Challenge, по словам источников, является медицина и, в частности, исследования рака. Вместе с исследовательским центром в Сиэтле сотрудники лаборатории пытаются использовать машинное обучение для предотвращения и лечения онкологии.

При этом отмечается, что подразделение Amazon работает и над другими проектами, среди которых поиск новых путей для доставки товаров.

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