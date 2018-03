Amazon запускает бесплатную двухчасовую доставку свежих продуктов и цветов

Американский интернет-магазин Amazon запускает бесплатную двухчасовую доставку из магазинов Whole Foods. Клиенты магазина смогут заказывать свежие продукты, мясо, морепродукты, цветы и много других товаров.

Об этом сообщает ресурс USA Today.

Вице-президент Prime Now, Amazon Fresh и Amazon Restaurants Стефани Лэндри рассказала, что заказ можно будет сделать как на сайте, так и через приложение Prime Now. Продукты будут доставлять постоянным клиентам компании в Остине, Цинциннати, Далласе и Вирджинии-Бич. Услуга будет доступна только в часы работы магазинов Whole Foods, с 8:00 до 22:00.

Читайте также: Amazon строит часы, которые будут работать 10 тысяч лет

Сбор заказов будет выполняться сотрудниками самых офлайновых магазинов, которые начнут собирать корзину и упаковывать товары сразу после получения заказа. Когда корзина собрана, товары передают водителям с Amazon Flex. Эта программа работает по принципу Uber: водители используют свои собственные автомобили и координируют заказ через логистическое приложение Amazon.

Стоит отметить, что в соглашении Instacart указано, что цена будет одинаковой для всех покупателей независимо от города или магазина.