AMD готовится представить новые процессоры Ryzen Pro и Athlon Pro

Процессоры AMD Ryzen второго поколения наконец-то добрались до рабочих станций. Уже завтра, 6 сентября, Advanced Micro Devices представит троицу 12-нанометровых чипов серии Ryzen Pro наряду с гибридным процессором Athlon Pro 200GE. Как доказательство своих слов, зарубежные журналисты опубликовали несколько конфиденциальных слайдов AMD.

Об этом сообщает Overclockers.

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Как было сказано выше, линейка чипов AMD Ryzen Pro второго поколения будет представлена тремя моделями: Ryzen 7 Pro 2700X, Ryzen 7 Pro 2700 и Ryzen 7 Pro 2600. С точки зрения технических характеристик новинки практически полностью идентичны уже знакомым потребительским решениям. Исключением разве что является Ryzen 7 Pro 2700X, который работает на более скромных частотах, чем Ryzen 7 2700X, но при этом характеризуется номинальным TDP в 95 Вт.



AMD представит процессоры Ryzen Pro второго поколения уже 6 сентября

AMD Ryzen Pro будет представлена тремя моделями чипов

Что касается AMD Athlon Pro 200GE, то в его распоряжении есть два ядра с поддержкой многопоточности, которые функционируют на частоте в 3,2 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L3 и графическое ядро Radeon Vega 3. Номинальный теплопакет данного APU заявлен на уровне 35 Вт.



Процессоры AMD Ryzen Pro сравнили с решениями от Intel

AMD Athlon Pro 200GE на 19% производительнее Intel Pentium

Новый гибридный процессор должен составить конкуренцию линейке CPU Intel Pentium. Согласно с собственными тестами AMD Athlon Pro 200GE оказался на 3% слабее Pentium G4560 (2 ядра / 4 потока / 3,5 ГГц) в Cinebench R15, но при этом на 19% и 67% обходит его в PCMark 10 Extended и 3DMark 11 Performance.

Сравнение производительности AMD Athlon Pro 200GE и Intel Pentium

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