Компания AMD планирует расширить ассортимент процессоров для ноутбуков Ryzen Mobile высокопроизводительными решениями H-серии. Стоит отметить, что изначально эта линейка чипов будет представлена двумя моделями: Ryzen 7 2800H и Ryzen 5 2600H.

Об этом сообщает overclockers.

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В качестве тестовой системы для обоих процессоров выступал безымянный прототип лэптопа от Hewlett-Packard, оборудованный дискретной графикой AMD Radeon RX 550. Что касается самих Ryzen 5 2600H и Ryzen 7 2800H, то в их распоряжении есть четыре физических ядра с поддержкой многопоточности, которые работают на номинальной частоте в 3,3 и 3,4 ГГц соответственно.



Характеристики новых процессоров

В составе обоих APU также присутствует графическое ядро Radeon Vega, причем в Ryzen 7 2800H оно оперирует сразу 11 вычислительными блоками (Compute Units), которые содержат суммарно 704 потоковых процессора. Конфигурация видеоядра младшего Ryzen 5 2600H, к сожалению, пока неизвестна.



Характеристики Ryzen 7 2800H от AMD

Также стоит отметить тот факт, что по результатам 3DMark новый процессор расположился на строчку ниже AMD Ryzen 5 2600H, что можно легко объяснить "сыростью" инженерных образцов. Формальный анонс гибридных процессоров AMD Ryzen Mobile H-серии с большой вероятностью может состояться в ходе выставки Computex 2018, которую запланировали на следующей неделе.