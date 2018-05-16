18:58
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 14°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

AMD представила обновленное семейство гибридных чипсетов Ryzen Pro

75 Читати новину українською
AMD представила обновленное семейство гибридных чипсетов Ryzen Pro
AMD представила обновленное семейство гибридных чипсетов Ryzen Pro / Фото из свободных источников

Компания AMD анонсировала новое семейство гибридных чипсетов Ryzen Pro. Они сочетают в себе центральный процессор на архитектуре Zen и графические ускорители Radeon Vega. Новые чипы ориентированы как на мобильные устройства, например ноутбуки, так и на полноценные настольные компьютеры.

Об этом сообщает Slash Gear.

Читайте также: AMD анонсировала выход обновленных чипов Ryzen Threadripper: чем интересна новинка

Старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Computing and Graphics Business Group компании AMD Джим Андерсон сообщил, что главная миссия компании с процессорами AMD Ryzen заключается в том, чтобы предоставить пользователям больше производительности, возможностей и выбора. Также он отметил, что компания следовала этому обещанию в течение прошлого года. Теперь AMD применяет те же самые принципы для целого ряда коммерческих ноутбуков и настольных компьютеров.

Новые корпоративные платформы, представленные Dell, HP и Lenovo, являются вехой для AMD, демонстрируя, что мы отслеживаем потребности премиального коммерческого рынка по всему спектру. Мобильные процессоры Ryzen Pro способны обеспечить автономность в течение всего дня, высокую производительность и сенсационную графику, основанную на технологиях Radeon,
– подчеркнул Андерсон.

Всего компания представила семь чипсетов: три для мобильных устройств и четыре – для десктопных компьютеров. По словам представителей AMD, новые мобильные чипы Ryzen Pro с графикой Radeon Vega превосходят решение от Intel, когда дело касается работы с изображениями, 3D-рендеринга и проектирования в 3D.

Ryzen Pro

AMD презентовали новое семейство чипов Ryzen Pro

Читайте также: Intel планирует выпускать интегрированные видеокарты, которые не уступают NVIDIA

Стоит отметить, что Lenovo, HP и Dell уже представили первые решения на базе новых чипсетов Ryzen Pro. Вскоре число таких устройств расширится.

Теги: Техно Гаджеты ноутбук
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук