AMD представила обновленное семейство гибридных чипсетов Ryzen Pro

Компания AMD анонсировала новое семейство гибридных чипсетов Ryzen Pro. Они сочетают в себе центральный процессор на архитектуре Zen и графические ускорители Radeon Vega. Новые чипы ориентированы как на мобильные устройства, например ноутбуки, так и на полноценные настольные компьютеры.

Об этом сообщает Slash Gear.

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Старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Computing and Graphics Business Group компании AMD Джим Андерсон сообщил, что главная миссия компании с процессорами AMD Ryzen заключается в том, чтобы предоставить пользователям больше производительности, возможностей и выбора. Также он отметил, что компания следовала этому обещанию в течение прошлого года. Теперь AMD применяет те же самые принципы для целого ряда коммерческих ноутбуков и настольных компьютеров.

Новые корпоративные платформы, представленные Dell, HP и Lenovo, являются вехой для AMD, демонстрируя, что мы отслеживаем потребности премиального коммерческого рынка по всему спектру. Мобильные процессоры Ryzen Pro способны обеспечить автономность в течение всего дня, высокую производительность и сенсационную графику, основанную на технологиях Radeon,

– подчеркнул Андерсон.

Всего компания представила семь чипсетов: три для мобильных устройств и четыре – для десктопных компьютеров. По словам представителей AMD, новые мобильные чипы Ryzen Pro с графикой Radeon Vega превосходят решение от Intel, когда дело касается работы с изображениями, 3D-рендеринга и проектирования в 3D.

AMD презентовали новое семейство чипов Ryzen Pro

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Стоит отметить, что Lenovo, HP и Dell уже представили первые решения на базе новых чипсетов Ryzen Pro. Вскоре число таких устройств расширится.