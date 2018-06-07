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AMD выпустит еще одну модификацию видеокарты Vega 56

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AMD Vega 56 Nano
AMD Vega 56 Nano / Фото из открытых источников

Компания AMD анонсировала новую модификацию видеокарты последнего поколения – Vega 56 Nano. Новинку представили не просто как прототип, а уже в качестве готового продукта от одного из партнеров. Стоит отметить, что презентация состоялась в рамках выставки Computex 2018.

Об этом сообщает wccftech.

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По предварительной информации, технические характеристики новинки таковы: частота ядра, которая имеет 3584 потоковых процессора, составляет 1156 МГц, а в турбо-режиме достигает 1471 МГц. Видеокарта оснащается 8 ГБ памяти HBM2 с частотой 800 (1600) МГц и 2048-битной шиной.

AMD Vega 56 Nano в версии от Powercolor получила три разъема DisplayPort и один порт HDMI. Благодаря использованию системы охлаждения с одним вентилятором, габариты новинки составляют всего 170 х 95 х 38 миллиметров. Для подключения потребуются два дополнительных разъема питания.

Технічні характеристики AMD Vega 56 Nano

Технические характеристики AMD Vega 56 Nano

Учитывая то, что AMD показала вариант видеокарты в исполнении Powercolor, у производителя уже все готово к выпуску Vega 56 Nano на рынок. В дальнейшем должны появиться видеоускорители и от других компаний.

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Цена новинки пока не объявлена, продажи стартуют уже в этом году. Отметим, что предыдущие Nano-варианты видеокарт AMD были очень продуктивны и пользовались высоким спросом у потребителей. Скорее всего, AMD Vega 56 Nano также будет популярна среди пользователей.

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Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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