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Американцы готовят смартфон с голографическим экраном и 4 камерами на передней панели

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Смартфон Red Hydrogen One
Смартфон Red Hydrogen One / ixbt.com

В США сертифицировали выпуск смартфона Red Hydrogen One, который получит голографический экран и титановый корпус. Также устройство получит сразу 4 модуля фронтальной камеры.

Об этом пишет ixbt.com.

Смартфон работает с двумя SIM-картами и поддерживает все частоты LTE. Его оснастили чипом Snapdragon 835, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ. Из коробки устройство получит операционную систему Android 8.1 Oreo.

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Red Hydrogen One

Red Hydrogen One получит 4-модульную селфи-камеру

Как свидетельствуют снимки, на фронтальной панели размещены сразу 4 датчика камеры. На задней панели находится сдвоенная основная камера и разъем для подключения дополнительных модулей.

Red Hydrogen One

Red Hydrogen One доступен в титановом корпусе

Емкость аккумулятора Red Hydrogen One составляет 4510 мач.

Презентация нового смартфона должна состояться до конца августа. Цены на Red Hydrogen One стартуют от 1195 долларов (31 тысяча гривен). Версия в титановом корпусе обойдется в 1595 долларов (41 500 гривен).

Red Hydrogen One

Цена на Red Hydrogen One стартует от 1195 долларов

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Теги: Техно Новости США Смартфоны
Источник: 24 Канал
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