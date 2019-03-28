Американцы показали своих "хищников": появилось яркое видео взлета истребителей F-22 Raptor

Военно-воздушные силы США в рамках учений "Слоновая тропа" протестировали "хищников" – 24 истребителя F-22 Raptor. Все они одновременно поднялись в воздух.

На опубликованном видео одна из истребительных групп отрабатывает классическое упражнение, когда за очень короткое время в воздух поднимаются десятки самолетов, сообщает Flightglobal.

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Так, в небо поднялись 24 "хищника", а также военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry.

Учения проводились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, в штате Аляска. Во время двухнедельных учений американские летчики отрабатывали "обеспечение воздушного преимущества".

Что это за истребитель?​F-22 Raptor – многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный в 1997 году компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для замены истребителя четвертого поколения F-15 Eagle.



В 2005 году F-22 поступили на вооружение ВВС США, за время серийного производства (с 1997 по 2011 год) выпустили 187 единиц. Из-за сокращения заказа Минобороны США с 384 до 188 единиц и запрета на экспорт F-22 Raptor стал самым дорогим в мире серийным истребителем – 146,2 миллиона долларов за один самолет.