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      Американцы рассекретили первый отчет разведки об аварии на ЧАЭС: что в нем – фото

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      Припять до аварии на ЧАЭС, 80-е годы
      Припять до аварии на ЧАЭС, 80-е годы / Фото из открытых источников

      То, что в результате аварии на электростанции погибли только 2 человека, в США считали ерундой. В то же время, американцы были уверены: весь персонал эвакуировали сразу после взрыва.

      В США просто не могли поверить в информацию только о двух погибших, исходя из масштабов разрушения. Об этом говорится в первом отчете разведки США относительно катастрофы, опубликованного американской неправительственной организацией "Национальный архив безопасности".

      Интересно: В Чернобыльской зоне нашли один из самых радиационных предметов: фото

      Обычная дневная смена на советском реакторе насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25 – 35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем ​​могло насчитывать до 200, а ночью – до 70 человек,
      – говорится в документе.

      Также в отчете американцы предполагают: большинство персонала должны были сразу эвакуировать, а вот для уменьшения последствий катастрофы определенные группы все равно бы оставили возле реактора. На самом деле – никакой эвакуации после взрыва не произошло.

      звіт Чорнобиль розвідка США
      Отчет разведки США

      Кроме того, масштабы разрушения заставили американскую разведку предположить, что все, кто были вблизи реактора, погибли.

      "Нам кажется, что все, кто находились вблизи энергоблока до взрыва или умерли, или получили летальные дозы радиационного облучения", – говорится в отчете.

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      Из-за собственного ложного предположения, что пожарные находились вблизи ЧАЭС еще до взрыва, американцы отмечают: "СССР не смог эвакуировать пожарных с летальной зоны радиационного облучения. Это также указывает на жертвы".

      Что известно об аварии на Чернобыльской АЭС?
      В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который расположен в Киевской области, состоялась техногенная экологическая гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

      Реактор был полностью разрушен, а в воздух выбросило большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв мощностью 300 Хиросим замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.

      Из Киевской области были эвакуированы около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.

      Чорнобиль статистика цифри
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      Теги: Новости Украины Новости США История Чернобыль
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