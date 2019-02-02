Американцы развлекаются как могут: из-за арктических холодов люди устроили флешмоб ледяные штаны

Северные штаты США накрыл арктический холод, а температура воздуха опустилась до -48 градусов мороза. Однако американцы пытаются найти позитив во всем, а потому организовали флешмоб "ледяные штаны" в социальных сетях.

Американцы выставляют на улицу влажные штаны, которые сразу же замерзают из-за слишком низкой температуры воздуха. Все больше и больше людей постят фотографии в социальные сети.

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Участники флешмоба "ледяные штаны" под фотографиями оставляют хэштег #frozenpants.

Некоторые американцы решили пофантазировать и заморозить не только штаны, а целые костюмы. Креативные участники флешмоба создают различные композиции с помощью замороженных предметов.

Недавно в штате Огайо американец решил очистить машину от снега нестандартным способом. Он использовав собственного сына вместо скребка.