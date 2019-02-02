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      Американцы развлекаются как могут: из-за арктических холодов люди устроили флешмоб ледяные штаны

      12 Читати новину українською
      Флешмоб "ледяные штаны"
      Флешмоб "ледяные штаны" / Фото из Instagram-страницы nbcphiladelphia

      Северные штаты США накрыл арктический холод, а температура воздуха опустилась до -48 градусов мороза. Однако американцы пытаются найти позитив во всем, а потому организовали флешмоб "ледяные штаны" в социальных сетях.

      Американцы выставляют на улицу влажные штаны, которые сразу же замерзают из-за слишком низкой температуры воздуха. Все больше и больше людей постят фотографии в социальные сети.

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      Участники флешмоба "ледяные штаны" под фотографиями оставляют хэштег #frozenpants.

       

      Некоторые американцы решили пофантазировать и заморозить не только штаны, а целые костюмы. Креативные участники флешмоба создают различные композиции с помощью замороженных предметов.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #ccso #frozen #frozenpants #polarvortex #stupidcold #minnesota

      Допис, поширений Chisago Co Sheriff's Office (@chisagocountyso)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Found a way to walk the dog and avoid the subzero cold #frozenpants

      Допис, поширений користувачем @ cswtwo

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Handstand is up! #frozenpants

      Допис, поширений Megan Ellis (@megellis75)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Cold feet

      Допис, поширений користувачем @ rottenmarketers

      Недавно в штате Огайо американец решил очистить машину от снега нестандартным способом. Он использовав собственного сына вместо скребка.

      Теги: Флешмоб Новости США Аномальные морозы в США Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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