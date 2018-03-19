Американцы создали "самый маленький в мире компьютер": фото

Американская электронная корпорация IBM представила самый маленький в мире компьютер. Процессор этой машины меньше кристаллика соли.

Об этом пишет издание The Mashable.

Вычислительная мощность процессора – x86 1990 года. Это немного, но даже при таких показателях устройство сможет контролировать, анализировать и даже обрабатывать данные и будет состоять из "нескольких сотен тысяч транзисторов".

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Компьютер работает на блокчейне. Поэтому он может стать источником данных для блоков приложений, помогая отслеживать отгрузку товаров, выявлять недостатки и тому подобное.

Также этот компьютер сможет выполнять базовые задачи искусственного интеллекта, среди которых – сортировка данных.

Правда, когда компания наладит серийное производство таких товаров – пока неизвестно. Сейчас его прототип на стадии тестирования.



Процессор меньше кристаллика соли