Американцы создали "слепого" робота-гепарда: каковы его функции

Ученые Массачусетского технологического института (США) создали "слепого" робота Cheetah 3 (Гепард). Робот способен прыгать по бездорожью, подниматься по лестнице с препятствиями, восстанавливать равновесие и тому подобное.

Об этом пишет tehnot.com.

По замыслу разработчиков, робот пригодится во время исследования опасных и труднодоступных локаций.

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Робот имеет размер лабрадора и весит 40 кг. При этом он не имеет камеры или любых внешних датчиков окружающей среды. Вместо этого он ориентируется в местности подобно тому, как люди ориентируются в темной комнате.

"Робот, который полагается на видение, работает медленнее, мы хотим, чтобы Cheetah больше полагался на тактильную информацию, так он сможет справляться с неожиданными препятствиями", – говорят разработчики.

Как движется Cheetah 3: видео

Робот может выполнять универсальные задачи, такие как осмотр электростанций, и преодолевать сложные условия местности, включая лестницы, бордюры и препятствия.

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