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      Американец, который хочет боя с Ломаченко, страшными ударами нокаутировал соперника: фото, видео

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      Лопес нокаутировал Магдалено
      Лопес нокаутировал Магдалено / boxingscene.com

      До сих пор непобедимый американский боксер Теофимо Лопес сумел получить очередную победу. 21-летний спортсмен брутально нокаутировал Диего Магдалено.

      Стартовый раунд прошел в позиционной борьбе, но в концовке трехминутки Лопес шокировал соотечественника и понесся на добивание, но не успел.

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      Впоследствии бойцы обменялись неприятными репликами в адрес друг друга, вынудив рефери растягивать их по углам.

      Начиная со 2-го раунда Лопес заставил Магдалено перейти в режим выживания, серьезно разбив ему лицо.


      Фото: boxingscene.com

      В 6-м раунде Магдалено побывал в тяжелом нокдауне – прошел левый хук в челюсть. Андердог продолжил схватку, но в следующей трехминутке пропустил два подряд левых хука и тяжело упал на канвас ринга – нокаут.

       

       

      Ранее отец и тренер Теофимо Лопеса (11-0, 9 КО) Теофимо Лопес-старший заявил, что его сын настроен встретиться с Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и отобрать пояса украинца.

      Отметим, что ганский боксер Ричард Комми победил россиянина Ису Чаниева техническим нокаутом во втором раунде в бою за титул IBF в легком весе. Именно с Комми Ломаченко хотел бы провести следующий бой и завоевать титул IBF.

      Последний бой Василий Ломаченко провёл 8 декабря в Нью-Йорке. Он разобрался с пуэрториканцем Хосе Педрасой и добавил к своей коллекции титул Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

      12 апреля Ломаченко вернется в ринг. Василию нужно провести защиту титула WBA, чтобы не потерять его.

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      Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
      Источник: 24 Канал
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