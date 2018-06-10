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Американец показал, как выглядят роскошные библиотеки мира: удивительные фото

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Роскошная библиотека в Чехии
Роскошная библиотека в Чехии / Фото из открытых источников

Люди привыкли к тому, что библиотека – это всего лишь помещение, где собрано много книг. Однако американец Ричард Силвер доказал обратное, сфотографировав удивительные библиотеки в разных уголках мира.

Многие художники обращают внимание на красоту соборов в городах, обычные дома или природу. Иногда сами жители тех или иных стран показывают уникальность государства. Фотограф-путешественник из США решил доказать, что библиотеки тоже имеют свой шарм и элегантность, поэтому сделал снимки в самых красивых местах для хранения книг.

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"Библиотеки обладают одними из самых красивых интерьеров, которые я когда-либо видел. Они красочны, изысканны и эффектны для фотографирования", – пояснил Ричард Силвер.


Рио-де-Жанейро, Бразилия


Нью-Йорк, США


Париж, Франция


Мельбурн, Австралия


Антверпен, Бельгия


Амстердам, Нидерланды


Лос-Анджелес, США


Вена, Австрия


Бостон, США

Теги: LifeStyle Путешествия
Источник: 24 Канал
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