Американец показал, как выглядят роскошные библиотеки мира: удивительные фото
Люди привыкли к тому, что библиотека – это всего лишь помещение, где собрано много книг. Однако американец Ричард Силвер доказал обратное, сфотографировав удивительные библиотеки в разных уголках мира.
Многие художники обращают внимание на красоту соборов в городах, обычные дома или природу. Иногда сами жители тех или иных стран показывают уникальность государства. Фотограф-путешественник из США решил доказать, что библиотеки тоже имеют свой шарм и элегантность, поэтому сделал снимки в самых красивых местах для хранения книг.
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"Библиотеки обладают одними из самых красивых интерьеров, которые я когда-либо видел. Они красочны, изысканны и эффектны для фотографирования", – пояснил Ричард Силвер.
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Нью-Йорк, США
Париж, Франция
Мельбурн, Австралия
Антверпен, Бельгия
Амстердам, Нидерланды
Лос-Анджелес, США
Вена, Австрия
Бостон, США