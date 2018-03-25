Американец совершил первый полет на собственной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская

Американский изобретатель-самоучка совершил свой первый полет. Он хотел доказать миру, что Земля плоская, для этого смастерил самодельную ракету для полета в космос.

Об этом сообщает Meduza.

Запуск состоялся в пустыне Мохаве около 15:00 по местному времени 24 марта (в полночь 25 марта по Киеву).

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Ракета на паровом двигателе запустили из пустыни Мохаве. Самодельное устройство поднялось на высоту почти 600 метров и внезапно начало падать. Изобретателю пришлось раскрыть сразу два парашюта.

Однако, приземление все равно было достаточно жестким. После падения Хьюз заявил, что кроме боли в спине – все хорошо.

Стоит отметить, что в планах инженера, построить такую ракету, чтобы можно было подняться на несколько тысяч метров и сфотографировать "Земной диск".