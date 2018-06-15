Американец удивил способом выигрыша в лотерею

Американец Майкл Трен из Айдахо в течение почти 20 лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр. На 18 году игры мужчине удалось выиграть солидный приз.

Об этом пишет UPI. Счастливая комбинация принесла мужчине два миллиона долларов. Их Трен потратит на погашение кредита. "Прошлой ночью я отсканировал билет по телефону. Оказалось, что мне необходимо связаться с организаторами лотереи", – поделился победитель. Читайте также: Как правильно выбрать психолога и когда обращаться