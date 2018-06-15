Американец удивил способом выигрыша в лотерею
Американец Майкл Трен из Айдахо в течение почти 20 лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр. На 18 году игры мужчине удалось выиграть солидный приз.
Об этом пишет UPI.
Счастливая комбинация принесла мужчине два миллиона долларов. Их Трен потратит на погашение кредита.
"Прошлой ночью я отсканировал билет по телефону. Оказалось, что мне необходимо связаться с организаторами лотереи", – поделился победитель.
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Источник: 24 Канал
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