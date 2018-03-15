Американка борется со стереотипами, собирая провокационные кинопостеры с женским телом

Американская сценаристка и стендап-комик Марсия Белски в своем блоге под названием "The Headless Women Of Hollywood" показывает, как на голливудских кинопостерах создатели фильмов объективизируют женское тело, но не ее лицо и личность.

Об этом пишут на​ The Daily Dot.

По мнению Белски, эта печальная практика присутствует в киноиндустрии уже многие десятилетия. Ее проект существует еще с 2017 года, но популярным он стал только сейчас, – возможно, из-за секс-скандала в Голливуде.

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Среди сексистских постеров кинолент можно встретить такие знаменитые фильмы как "Чудо-женщина", "Kingsman", "Секс и город", "Девушка моих кошмаров" и другие.