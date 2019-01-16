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      Американка едва не упала в обморок от страха – Australian Open знакомит с дикими животными: фото

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      На Australian Open знакомят с диким миром
      На Australian Open знакомят с диким миром / twitter.com/australianopen

      Первый в 2019 году турнир серии Grand Slam Australian Open в полном разгаре. Пока одни теннисисты борются за путевки в следующий раунд, другие спортсмены знакомятся с диким миром Австралии.

      Некоторые спортсмены проходят настоящие испытания, держа в своих руках чрезвычайно опасных хищников.

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      А вот бельгийская теннисистка Элисе Мертенс сфотографировалась вместе с коалой. Этот милый зверек вряд ли может напугать кого-то.

       

       

      Интересно, чья реакция более яркая Слоан Стивенс или легендарной бельгийки Ким Клейстерс?

       

       

      Настоящее мужество проявил кореец Чон Хен, которому пришлось держать в руках не только кенгуру, но и огромную змею.

       

       

      Напомним, что 24 ракетка мира украинка Леся Цуренко зачехлила ракетку во втором круге на открытом чемпионате Австралии по теннису. Обидчицей украинки стала американка Аманда Анисимова.

       

      Теги: Спорт Australian Open Теннис
      Источник: 24 Канал
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