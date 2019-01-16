Американка едва не упала в обморок от страха – Australian Open знакомит с дикими животными: фото

Первый в 2019 году турнир серии Grand Slam Australian Open в полном разгаре. Пока одни теннисисты борются за путевки в следующий раунд, другие спортсмены знакомятся с диким миром Австралии.

Некоторые спортсмены проходят настоящие испытания, держа в своих руках чрезвычайно опасных хищников.

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А вот бельгийская теннисистка Элисе Мертенс сфотографировалась вместе с коалой. Этот милый зверек вряд ли может напугать кого-то.

Интересно, чья реакция более яркая Слоан Стивенс или легендарной бельгийки Ким Клейстерс?

Настоящее мужество проявил кореец Чон Хен, которому пришлось держать в руках не только кенгуру, но и огромную змею.

Some new friends today pic.twitter.com/VxKZaAHvTn — Hyeon Chung (@HyeonChung) 16 января 2019 г.

Напомним, что 24 ракетка мира украинка Леся Цуренко зачехлила ракетку во втором круге на открытом чемпионате Австралии по теннису. Обидчицей украинки стала американка Аманда Анисимова.