Американка стала звездой сети после курьезного видео с парка аттракционов

Американки во время отдыха покатались на одном из аттракционов. Однако одна из девушек настолько боялась, что не удержала своего крика и эмоций. Это рассмешило не только ее подругу, но и весь мир.

Две подруги развлекались в городе Мертл-Бич, что в Южной Каролине. Девушки решили добавить экстремальности своему отдыху и сели на один из аттракционов. Однако во время полета Меган Коннели запаниковала, от чего начала ужасно кричать, крепко вцепившись в поручни. Девушка это настолько забавно делала, что рассмешила свою подругу.

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Момент, когда моя душа покинула тело,

– прокомментировала Меган Коннели.

Курьезное видео девушка опубликовали в социальной сети Twitter, чем прославилась на весь мир. Ролик с ее отдыха в течение дня показали на всех известных телеканалах Соединенных Штатов. За 2 дня более миллиона пользователей просмотрели забавные кадры, а тысячи людей прокомментировали видео.