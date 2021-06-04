У пресслужбі компанії додали, що наразі всі підприємства JBS по всьому світу працюють у звичайному режимі.

Важливо Хакери з Росії "поклали" заводи найбільшого у світі м'ясокомбінату JBS: ціни можуть зрости

Водночас експерти JBS запевнили, що будь-які втрати виробництва у глобальному бізнесі компанії будуть повністю відновлені до кінця наступного тижня, що обмежить будь-який можливий негативний вплив на виробників, споживачів і персонал компанії.

Злочинці не могли отримати доступ до наших основних систем, тож це значно знизило потенційний вплив,

– заявив гендиректор JBS USA Андре Ногейра.

Він пояснив, що зашифровані сервери резервного копіювання, що не були уражені під час кібератаки, дозволили повернутися до роботи раніше, ніж очікувалося.

Зверніть увагу! Наразі компанії не відомо про те, що дані клієнтів, постачальників або співробітників були скомпрометовані або використані не за призначенням в результаті ситуації, що виникла.

Варто додати, що президент США Джо Байден заявив, що після отриманої інформації "розглядає можливі заходи". Відповідаючи на запитання репортера, чи вживатиме Байден заходів проти Володимира Путіна, лідер Штатів заявив, що "ми уважно вивчаємо це питання".

Що відомо про атаку на JBS

1 червня північноамериканські та австралійський філії JBS SA стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії в Австралії довелося повністю зупинити роботу.

ФБР заявило, що за атакою стояла російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi). JBS надійшла вимога про викуп від хакерів.

Президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання репортера, чи вживатиме він заходів проти Володимира Путіна, заявив, що "ми уважно вивчаємо це питання".

Цікаво! JBS – найбільша у світі м'ясопереробна компанія. Вона контролює близько 20% забійних потужностей для великої рогатої худоби та свиней США.