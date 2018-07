Американская группа Twenty One Pilots взорвала сеть клипом, снятым в Киеве: эффектное видео

Известная американская группа Twenty One Pilots презентовала новую видеоработу. Клип популярный дуэт снял в Киеве.

Песня "Nico And The Niners" группы Twenty One Pilots покорила сеть. Не менее ярким музыканты создали и клип, который снимали в столице Украины. Для съемок актеры ролика выбрали один из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Над созданием видео работала украинская продакшн-компания "Radioaktive Film".

Читайте также: Надежда Дорофеева показала зажигательные танцы, которые не вошли в клип "Глубоко"

В клипе молодые исполнители являются мятежниками, которые пытаются восстать против епископов, контролирующих всех людей. Весь ролик содержит довольно мистические кадры: приглушенный свет и искусственный туман создают магический эффект и усиливают главную идею видео.

Всего за 2 суток клип группы Twenty One Pilots получил больше 3 миллионов просмотров. Тысячи сторонников зажигательного дуэта не сдерживали восторга от отснятых в Киеве кадров.

Смотрите видеоклип Twenty One Pilots на песню "Nico And The Niners":

Стоит отметить, что это вторая часть серии клипов о повстанцах, которые поднимают бунт против епископов. Первым роликом с этим мотивом была видеоработа на песню "Jumpsuit". Ожидается, что вскоре выйдет третья часть серии видеоклипов.