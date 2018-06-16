Американская история ужасов 8 сезон: известны новые подробности

Автор сериала "Американская история ужасов" Райан Мерфи рассказал о сюжете нового восьмого сезона. Это будет кроссовер историй первого сезона о доме-убийце и третьего о ведьмах.

Об этом Райан Мерфи написал на своей странице в Twitter.

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Кроссовер между "шабашом" и "Домом-убийцей» не выйдет в следующем году ... потому что выйдет в этом! Ведьмы снова будут в тренде в этом сентябре,

– заявил Мерфи.

Кроме того, актер Эван Питерс вернется сразу к двум ролям – Тейта Лэнгдона из первого сезона и Кайла Спенсера с третьего, а Сара Полсон – до ролей Билли Дин Ховард и Корделии Фокс. Обладательница премии "Оскар" Кейти Бейтс присоединилась к сериалу только в третьем сезоне, поэтому она будет играть мадам Мари Дельфине Лалор.

Известно, что восьмой сезон будет выходить на канале Fox уже в сентябре этого года.