Американская компания обещает бешеное вознаграждение за обнаружение уязвимостей в Linux

Компания Zerodium предлагает вознаграждение тем, кто найдет уязвимость нулевого дня в системах на базе UNIX и форме распространения программного обеспечения Linux. Стоит отметить, что размер вознаграждения составляет 500 тысяч долларов.

Об этом сообщает BleepingComputer.

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Речь идет о таких операционных системах, как OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, а также дистрибутивах Ubuntu, CentOS, Debian и Tails. Размер вознаграждения за обнаружение уязвимостей действительно беспрецедентный и равен полмиллиону долларов.

Американская компания Zerodium, которая специализируется на информационной безопасности, известная выкупом уязвимостей нулевого дня и перепродажей их государственным службам и органам правопорядка. Она была основана в 2015 году. Zerodium обращает свое внимание на большие и серьезные угрозы безопасности.

Что такое уязвимость нулевого дня?

Это уязвимость, о которой стало публично известно до выпуска решения для нее производителем или разработчиком программного обеспечения. Проще говоря, от нее еще не предусмотрена защита.

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