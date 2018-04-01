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Американская модель Оливия Калпо засветила стройные ноги в мини-платье: фото

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Оливия Калпо показала стройные ноги
Оливия Калпо показала стройные ноги / Фото из открытых источников

Знаменитая модель и победительница конкурса Мисс Вселенная-2012 Оливия Калпо похвасталась стройными ножками в ярком мини-платье. Соответствующая фотография появилась на странице в Instagram.

Перед камерой звезда позирует в коротком платье голубого цвета. Идеальный загар Оливии Калпо красиво сочетался с весенним образом звезды. Модель дополнила "лук" туфлями на каблуках и клатчем с камнями.

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Роскошные волосы Оливия Калпо собрала в будничную прическу, добавив непринужденности стильному образу. Звезда сделала макияж с акцентом на глаза и подвела губы розовой помадой.

Как известно, в таком роскошном наряде звезда посетила вечеринку своей сестры Авроры Калпо, которая отпраздновала последний месяц в ожидании первенца. Празднование прошло в голубых тонах.

Просто не могу дождаться, когда увижу этого малыша. Празднуем будущее рождение моего племянника,
– написала Оливия Калпо.


Модель Оливия Калпо с беременной сестрой


Американская модель Оливия Калпо на праздновании

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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