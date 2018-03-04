Американская модель появилась на свидании без одежды: фото и видео

В США художница по боди-арту и блогер Джен и Кеннеди нарисовали на теле модели одежду. В таком виде девушка пошла на свидание с парнем.

Результаты работы опубликовали на странице в Instagram.

Из одежды на модели Джой Джоуэл были только стринги. Остальную одежду – джинсы и фиолетовый топ с цветочным принтом – девушке дорисовали. Известно, что на одежду художницы потратили 2 часа.

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Поскольку эксперимент проводили зимой, сначала Джой Джоуэл надела куртку на черную кофточку. Однако впоследствии девушка сбросила все наряды и сидела в кафе только в боди-арте.

Встреча с парнем, с которым модель познакомилась благодаря приложению для поиска пары, состоялась в торговом центре. Поэтому обнаженная модель пришла в людное место, не привлекая к себе лишнего внимания. При встрече парень заподозрил, что что-то не так с одеждой Джой. Впоследствии они вышли на улицу, где моросил дождь. Краска немного начала смываться, только тогда парень понял, что одежда девушки нарисованная.

Допис, поширений Jen the Body Painter (@jenthebodypainter) 14 Лют 2018 р. о 10:30 PST

Допис, поширений Jen the Body Painter (@jenthebodypainter) 16 Лют 2018 р. о 9:59 PST