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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Американская модель повторила фотографию Бейонсе: фотофакт

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Меган Кинг Эдмондс повторила фото Бейонсе
Меган Кинг Эдмондс повторила фото Бейонсе

Американская модель и звезда реалити-шоу "Настоящие домохозяйки округа Орендж" Меган Кинг Эдмондс откровенно скопировала фотографию поп-певицы Бейонсе.

Легендарное фото, на котором беременная Бейонсе позирует перед камерой в нижнем белье на фоне цветов, приобрело большую популярность. Накрыв голову салатовой шифоновой тканью, поп-певица добавила нежности образу. Это фото стало хитом в социальных сетях и даже украшает одну из стен дома в австралийском Мельбурне.

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Американская модель Меган Кинг Эдмондс, которая ждет появление ребенка, решила последовать примеру Бейонсе и показать округлый животик в аналогичной фотосессии.

Если я не могу быть королевой Бей (Бейонсе, – ред.), я останусь собой для короля Едмондса,
– написала модель.


Бейонсе объявила о беременности двойней


Модель повторила фото Бейонсе


Легендарную фотографию Бейонсе повторила американская модель

Теги: LifeStyle Новости США Мода Бейонсе
Источник: 24 Канал
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