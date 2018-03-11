Американская модель повторила фотографию Бейонсе: фотофакт
Американская модель и звезда реалити-шоу "Настоящие домохозяйки округа Орендж" Меган Кинг Эдмондс откровенно скопировала фотографию поп-певицы Бейонсе.
Легендарное фото, на котором беременная Бейонсе позирует перед камерой в нижнем белье на фоне цветов, приобрело большую популярность. Накрыв голову салатовой шифоновой тканью, поп-певица добавила нежности образу. Это фото стало хитом в социальных сетях и даже украшает одну из стен дома в австралийском Мельбурне.
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Американская модель Меган Кинг Эдмондс, которая ждет появление ребенка, решила последовать примеру Бейонсе и показать округлый животик в аналогичной фотосессии.
Если я не могу быть королевой Бей (Бейонсе, – ред.), я останусь собой для короля Едмондса,
– написала модель.
Бейонсе объявила о беременности двойней
Модель повторила фото Бейонсе
Легендарную фотографию Бейонсе повторила американская модель