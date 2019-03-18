Американская торговая палата не поддержала новый тариф УЗ на грузоперевозки

Американская торговая палата настаивает на создании рабочей группы по вопросу увеличения "Укрзализныцей" тарифа на грузоперевозки на 14,2% в 2019 году.

Об этом в ходе совещания в Государственной регуляторной службе заявил представитель АТП Сергей Вовк, передает "Обозреватель". По его словам, специалисты торговой палаты подсчитали, что предложение УЗ увеличить тарифы существенно повысит и расходы компаний более чем на 10 млрд гривен.

"Предложение заключается в том, чтобы выйти на экономически обоснованный уровень повышения тарифа с учетом реальных затрат грузоперевозчиков. Мне кажется, ГРС продемонстрировала эффективность работы именно на этой базе. Надо создать отдельную рабочую группу и в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос. Предварительно, что касается позиции наших членов – мы видим увеличение на уровне 7% в 2019 году с учетом того роста, который был в прошлом году, что в целом соответствует состоянию УЗ и украинского бизнеса", – подчеркнул Вовк.

Отметим, "Укрзализныця" планирует в 2019 году существенно увеличить тариф на грузоперевозки. При этом само решение вызвало ажиотаж и критику как со стороны регулятора, так и крупного бизнеса.

Ранее глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что компания-монополист не может внятно объяснить, почему цены на грузоперевозки должны взлететь снова, ведь явных предпосылок для этого нет. Детальный разбор идеи с одноразовым тарифом свидетельствует – реальная потребность "Укрзализныци" не 15, а 7%.

Государственная регуляторная служба выступила посредником по данному вопросу. Глава ГРС Ксения Ляпина призвала стороны сесть за стол переговоров, создать экспертную группу и в ближайшие несколько дней прийти к компромиссу.

Как ранее сообщалось, непродуманный шаг монополиста ударит по аграрной и металлургической отраслях. Перевозчикам придется повышать себестоимость производства, что приведет к сокращению объемов поставок. Экономика за этого может недополучить три процента ВВП.